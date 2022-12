El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc Jr. dijo que en el caso de la ley de extinción de dominio, que está en la Asamblea, que “para que esta ley no irrumpa en los DDHH en Panamá debe existir un previo juicio que no viole el debido proceso y el estado de inocencia” y debe ser sobre delitos específicos, sin discrecionalidad y respetando la propiedad privada, lo cual no existe hoy, con ese anteproyecto de ley.