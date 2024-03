No todo es color rosa o parecido

Los usuarios o clientes de las plataformas para pedir comida preparada no tienen protección Es una materia que se debe regular legalmente. Pedidos que llegan tarde, incompletos, que se cancelan sin explicación y si pagas digitalmente, te hacen descuentos aunque la responsabilidad no es del comprador. ¿Si no te dan un servicio por qué es que te cobran?