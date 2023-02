En el Partido Popular no sueltan prenda. El rumor crece ante la supuesta postulación del expresidente Martín Torrijos por el Partido Popular, otros dos colectivos y grupos de carácter electoral.

El que no esconde sus simpatías, no solo personales, también políticas es el veterano diputado del Molirena. Miguel Fanovich. El “Fano” no ha descartado su sueño de ser alcalde por David, Chiriquí.