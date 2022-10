Reclamar derechos gremiales es correcto, pero declarar una huelga sin cumplir los procedimientos de la ley y afectar a cientos de pacientes por no recoger los desechos hospitalarios o realizar la limpieza es irresponsable. Los funcionarios de la CSS deben saber que tienen derecho a demandar mejorar en sus ingresos, pero no tienen derecho a poner en peligro la seguridad de un hospital. ¿Entenderán eso?

Parece que el Tribunal Electoral analiza reponer el tiempo que no se use la APP, suspendida por la brecha de seguridad descubierta. Los precandidatos dicen que ellos no pidieron suspender uso de APP.