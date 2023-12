Le corresponde al ministerio del Trabajo (MITRADEL) resolver las peticiones de Minera Panamá y la demandas de los más de 7,000 trabajadores. No pueden esperar demasiado tiempo ante la zozobra laboral actual. Es un asunto de suma urgencia.

No todos lo avalaron

No todos aprobaron que los educadores impusieran en la mesa de negociaciones que no se recuperará el mes que se perdió con la paralización. Les pagaron por no trabajar y además se negaron a darle clases en enero. ¿Y hablamos de patria?