Tejemeneje del 4 de noviembre de 2025

Con la cooperación de EE.UU.

Una operación conjunta entre las agencias de la ley y seguridad de Panamá y Estados Unidos permitió la captura, en la provincia de Coclé, a un panameño que se dedicaba a distribuir material de abuso sexual infantil. Se trata de la Operación Laredo.

Explicar la ley

El Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Nacional debe explicar la ley y el Código de Trabajo, que se lo conocen bien. Ninguna empresa quiere despedir trabajadores; el mutuo acuerdo es una figura que está en el Código. Si el trabajador no lo acepta y la empresa no lo puede sostener, lo despide.

Archivan denuncia

La alcaldesa de Arraiján ganó otro asalto. La justicia archivó una de las tantas denuncias que se han interpuesto en su contra. Transformar Arraiján requiere organización, esfuerzo dedicación.

Chen chen del CAF

El Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe anunció a través de su presidente, Sergio Díaz Granados que puede financiar proyectos en Panamá hasta por $3,500 millones.

Trabajo infantil

El MIDES y la SENNIAF tienen que activarse. Los casos de niños en trabajo infantil aumentaron. Hay adultos y padres con ellos, inclusive hasta altas horas de la noche.