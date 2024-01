Temas cruciales para este 2024

En julio de 2024, Laurentino Cortizo dejará la silla presidencial panameña, pero antes será crucial que allane el camino para el gobierno entrante en tres tópicos importantísimos: conservación del agua, gestión de basura y generación de empleos. El primero es vital para el funcionamiento de la principal empresa panameña, el Canal, y la estabilidad sanitaria en todo el territorio. Serán necesarias nuevas estrategias para rescatar las cuencas de la sequía y la contaminación, así como el rescate de iniciativas como la cosecha de agua, que fue propuesta por Cortizo al inicio de su carrera. En esta línea me permito preguntar, ¿qué pasó con este proyecto y cuáles fueron sus resultados? Por otro lado, la correcta gestión de la basura no solo es un reto administrativo, sino también social; reducir, reciclar y reutilizar materiales no suele ser costumbre y eso, en parte, se debe al desconocimiento de lo que se podría lograr con ello. Urgen iniciativas que motiven a los ciudadanos a tener buena disposición de sus desechos y es que los beneficios para ellos deben ser tangibles.

Por ejemplo, en Turquía, una ciudad ofrece maquinas que convierten los residuos plásticos que se depositan en ellas en descuentos para los trayectos en metro; esto, aplicado en Panamá, podría hacer que la cultura del reciclaje se solidifique. El tercer factor, la generación de empleos, preocupa de manera particular a la juventud, que se ve limitada luego de completar estudios universitarios. Programas de inserción laboral y de contacto, desde las instituciones gubernamentales, serían efectivos para ellos. Existe una población joven muy bien capacitada que no es aprovechada para el mejoramiento del país. A mi juicio, es un año para deponer más que nunca los intereses. * Periodista.