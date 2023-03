Tendencias en la salud cardiovascular mundial

Es el título de un artículo, que nos permitimos revisar y compartimos con ustedes por su gran importancia-Analiza 18 condiciones específicas y 15 factores de riesgos en 21 regiones globales. La enfermedades cardiovasculares son las principal causas de muerte mundial, por ello su importancia. Y el ataque al corazón o cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte entre ellas. Factores de riesgo son harto conocidos como, la obesidad, la hipertensión arterial, colesterol elevado, contaminación ambiental, estrés, diabetes mellitus, tabaquismo, sedentarismo y otros que son también enunciados.

A esas muertes se agregan los gastos que las naciones deben hacer para su tratamiento y prevención. Millonarios. Como suele expresar el artículo, más del 80 por ciento de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Panamá con muy escasos recursos para esas batallas, deben invertir con prioridad en la prevención de estas patologías. La sociedad civil, empresa privada y gobierno deben trabajar en conjunto para otorgar oportunidades a la población en esa lucha preventiva. Alimentos saludables a buen precio y educación permanente de su valoren salud.

Disminuir la ingesta no saludable de la sal.Procurar espacios seguros para el ejercicio tanto en ciudades y corregimientos, como en propias instituciones públicas y privadas, reforzadas por educación permanente en esos temas. Campañas agresivas contra el uso del tabaco y sedentarismo. Mejorar las condiciones generales del ciudadano para disminuir las tensiones diarias, factor importante en dañar nuestro corazón. Entre éstas el buen transportes, seguro y oportuno, y dar un trabajo decente a cada ciudadano. Luchar sin cesar para disminuir la contaminación ambiental, fuertemente ligada a estas enfermedades. Día a día, trabajar en ello y no solo como llamarada de capullo en los días que la OMS suele dedicar a estas enfermedades y que en el paso del tiempo es olvidado.

Cápsulas diarias en todos los medios de comunicación sobre prevención cardiovascular como aporte de la empresa privada, la que se perjudica con el ausentismo o pérdida prematura de excelentes colaboradores. Educar en nuestros hogares, escuelas y en todo espacio educativo o formador sobre esos valores preventivos para mermar las estadísticas de estas enfermedades y otras que nos azotan, como los tumores malignos.

Por supuesto los habrá que no desean eso, pues las enfermedades son su razón de ser y para lucrar. Es claro que el costo de oportunidad de más inversiones oportunas en prevención producen mayores los beneficios. La fuente principal de esta reflexión es “Summary of Global Burden of Disease Study Method”, en el Journal of the American College of Cardiology - vol. 80 número 25-2027 de diciembre del 2022, para quienes deseen profundizar en tan importante tema de salud pública. Nos involucra a todos.

* Médico.