Tome las precauciones

Ya sea resfriado, gripe o coronavirus lo responsable es cuidarse para que los síntomas no se compliquen y evitar contagiar a los demás. Estos últimos meses, según reporte de las autoridades de salud los casos de covid-19 han aumentado, pero también hay muchas personas resfriadas. Una vez sienta algún síntoma se recomienda acudir a realizarle la prueba del Covid-19 para descartar este virus, pero creo que, en este punto, las autoridades deben iniciar a informar a dónde se puede acercar la persona a realizarse la prueba, porque muchos han asistido a los centros de salud y no la están realizando. También, ante el aumento de casos covid-19, seamos responsables. Usemos mascarilla, respetemos la distancia social y el lavado de manos frecuentemente, son prácticas que no debemos dejar. En algunos centros de atención de la Caja de Seguro Social se ha iniciado con la instalación de carpa dedicada en retomar los hisopados, específicamente dirigida por resfriados y posibles sospechas por covid-19, esto quiere decir que se están viendo con más frecuencia estos casos. Incluso en otros países se detectó la “Pirola”, la nueva variante del Covid-19 y más contagiosa de la actualidad. Gracias a Dios no circula en Panamá, pero su riesgo es inminente, según los especialistas. Recuerde lavarse las manos, usar mascarilla y el distanciamiento cuando tenga síntomas.

