Turismo e IA: la batalla por decisiones

La inteligencia artificial generativa (IAG) no está cambiando el turismo en Panamá, la región y a nivel global. Está redefiniendo cómo se toman las decisiones que mueven el dinero. Durante años, viajar implicaba buscar, comparar y reservar en múltiples plataformas. Hoy, ese proceso se comprime en una conversación donde el viajero plantea su intención y recibe una propuesta completa, lista para ejecutar.

Como siempre lo expreso, el punto de quiebre no es tecnológico, es estratégico. La IAG no solo organiza viajes, los construye en tiempo real, integrando rutas, precios y experiencias. Esto reduce fricción, acelera decisiones y, sobre todo, desplaza el poder. Ya no gana quien invierte más en publicidad, sino quien logra ser parte de la respuesta que entrega el modelo.

Para destinos como Panamá y similares, esto cambia las reglas del juego. La visibilidad deja de depender de campañas aisladas y pasa a depender de cómo está estructurada y disponible la información. Quien no esté preparado para ser interpretado por estos sistemas, simplemente no entra en la conversación. La consecuencia es directa. El turismo deja de competir por atraer visitantes y empieza a competir por influir en decisiones. Y en ese nuevo entorno, la inteligencia artificial generativa no es un soporte operativo. Es el nuevo canal donde se define la demanda.

* Consultor en Transformación Digital.