Valores, una palabra que suele entenderse como el conjunto de cualidades positivas o virtudes que tiene una persona. Entre esas podemos enumerar sinceridad, bondad, gratitud, humildad, responsabilidad, empatía, por solo mencionar algunos.

Las bases de aprendizaje se sientan primeramente en el núcleo familiar y la escuela. Las mismas al ser aprendidas de una manera correcta se convierten en nuestro diario vivir. Es común escuchar y ver que los valores se han perdido en la mayoría de la sociedad. Ya que es poco común ver respeto hacia las personas adultas, por ejemplo. Darle el puesto a una persona embarazada o con alguna condición especial. No tengo que pensar en personas enfermas, ancianos, mujeres, niños, hombres. Simplemente en seres humanos.

La vida merece respeto. Algo para mi importante, el saludo. A mi juicio revela detalles sobre el carácter de la persona y su buena formación.

El saludar es un símbolo de bienvenida, aprecio y respeto hacia la vida. En esta sociedad algo ausente en varias ocasiones entre compañeros de trabajos, escuelas, en la ciudadanía en particular. Una práctica que se ha trasladado desde las conversaciones entre personas presenciales hasta los diálogos a través de plataformas digitales. El saludo es un acto de cortesía y educación. No es que vas a averiguarle la vida a una personas en determinado momento, se trata de decir, “Buenos días”. Una realidad que quizás muchos han presenciado, por ejemplo, en la capital es facilísimo observar como faltan los buenos días. En el interior del país es sorprendente ver como en cualquier esquina resalta el saludo. No creo que se trate de educación o distintos ritmos de vida. Más bien de voluntad.

* Periodista.