Abrir los ojos cada mañana se ha convertido en un acto sagrado de gratitud. Ya no despierto pensando en lo que me falta, sino en todo lo que he conquistado con esfuerzo, paciencia y lágrimas silenciosas. Agradezco el techo que me cubre, la cama que me descansa, mi café cargado que me acompaña y la oportunidad de seguir respirando un día más.

Entendí que la verdadera abundancia no siempre hace ruido; muchas veces vive escondida en las pequeñas grandes cosas que antes pasaban desapercibidas. Hoy valoro cada paso dado, cada caída superada y cada cicatriz que me enseñó a levantarme más fuerte.

Ya no me preocupa recibir invitaciones para parrandear, aparentar alegría o correr detrás de lugares donde nunca pertenecí. La vida me enseñó que no todo ruido es felicidad, ni toda multitud es compañía sincera.

Mi lista de contactos se ha reducido a solo un puñado, pero en ese pequeño grupo habita la lealtad, el cariño verdadero y la presencia constante. Prefiero pocas personas reales que cientos de nombres vacíos. En la escasez de compañía encontré la riqueza de la paz. Tampoco me importa ya lo que piensen de mí.

Perdí tiempo intentando agradar, explicarme y encajar en moldes ajenos. Hoy entiendo que quien me quiera, me aceptará como soy, y quien no, simplemente seguirá su camino. Vivo feliz, protegiendo esa paz que tanto costó construir, y no permito que nadie venga a arruinarla.

* Docente.