Un alto a la violencia

En lo que ha transcurrido del año los casos de homicidios, femicidios y abuso a menores siguen siendo impactantes. Un tema de mucha preocupación.

El caso del joven que murió tras una riña, es uno de esos que ha causado tanta indignación en la población, ver al nivel que las personas pueden llegar, es muy triste. Lastimosamente vivimos en medio de una sociedad con falta de empatía.

Que diferente hubiera sido si las personas hubieran intervenido en vez de grabar o buscar de alguna manera que no llegara al límite que se dio. Otros casos recientes que causan mucho impacto son el femicidio en la comunidad de Los Pozos, donde un hombre acabó con la vida de su pareja y luego se suicidó. Uno se pregunta y sin encontrar respuesta por qué lo hizo, qué pudo llevar a esa persona a tomar tan mala decisión. No sabemos las razones y no se puede especular, pero lo que sí está claro que es nadie tiene derecho a terminar con la vida de otra persona. Luego la noticia de un doble homicidio en Chepo de dos adultos mayores. Muy triste para sus familiares y amigos de estas personas que a causa de la violencia han fallecido. La violencia sigue siendo un tema muy difícil de abordar porque es el comportamiento individual de cada individuo, pero se hace un llamado a meditar a pensar muy bien las acciones que tomamos para no causar daño a otros. Para las autoridades en el tema que los compete hace cumplir la ley y si es el caso revisar las medidas de castigo para ver si con endurecerlas se puede solucionar de algún modo el tema de la violencia en todos los ámbitos.

* La autora es periodista.