Un cambio en el ajedrez político

Con la salida de la esfera política del ex presidente y candidato a la presidencia Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua, tras expresar ser víctima de una persecución política, este nuevo episodio pone en aprietos al resto de las campañas presidenciales. Automáticamente, al no aparecer en la papeleta el expresidente Martinelli, para los comicios del 5 de mayo 2024 cambia el tablero político. Según el código electoral el que asume la candidatura presidencial por el colectivo Realizando Metas, es el candidato a la Vicepresidencia, quien es el ex ministro de Seguridad José Raúl Mulino. De acuerdo a las normas electorales, automáticamente Mulino, aparecerá en la papeleta de votación como el candidato presidencial. Además, Mulino, no tendrá acompañante de fórmula, según lo establecen las normas electorales. Este conflicto, con el asilo en la sede del hermano país de Nicaragua, del ex gobernante Martinelli, en medio de un torneo electoral coloca un ingrediente en lucha por la silla presidencial, ya que las últimas encuestas de preferencias colocan al expresidente Martinelli, como el favorito. Todavía hay mucha tela que cortar, y que corra mucha agua bajo el puente. La política no es de sorpresa, sino de sorprendidos. La historia política del país muestra que se pueden dar alianzas, y que algunos aspirantes traspasen su respaldo a un determinado candidato y conformar una coalición partidista, para el triunfo y llegar al Palacio Presidencial. Estos acuerdos políticos no pueden ser descartados. En otros países de Latinoamérica ocurre y hace cambiar todo el ajedrez político. El ejemplo más reciente fue en el Ecuador, tras el triunfo del actual presidente Noboa, donde hubo fuerzas independientes que respaldaron su candidatura a pocos días de los comicios. A tres meses de las elecciones, en estos días de festividad por los carnavales, se notó una carrera contra el reloj, por parte de los aspirantes a la silla presidencial en captar la masa de votantes, y pusieron el pie en el acelerador. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, así como otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos, al igual que el estatus.