Un cambio positivo

La semana pasada tuve la oportunidad de poder reunirme con el Director de la Policía, un Comisionado y dos Subcomisionadas, con el fin de encontrar un mecanismo para poder llevar el mensaje de recuperación a las personas que tienen problemas con drogas y alcohol.

No puedo dejar pasar por alto mencionar que tenía varios años que no estaba dentro de las insatalaciones de la Policía Nacional. Tuve una gran sorpresa al ver el cambio que existe, no sólo en las instalaciones, sino que también en el recibimiento y la forma de dirigirse a los particulares. Desde la entrada, donde se recibe a todo persona que va a la Policía, fuimos atendidos con mucha amabilidad hasta que nos trasladaron al Edificio principal; en donde nos esperaba el personal de protocolo que no tiene nada que envidiarle a ninguna institución la forma en que reciben a los visitantes.

Posteriormente fuimos trasladados a un salón para la reunión que íbamos a sostener con las personas ya mencionadas. Si bien el tema de la reunión era la posibilidad de hacer un enlace con la Policía para ayudar en el tema de recuperación del consumo de drogas y alcohol de todo tipo de personas; conversamos, a manera de orientación, sobre el tema de la seguridad de la población y como se está combatiendo la delincuencia. Para los que asistimos fue mi impresionante la labor que en la actualidad la Policía Nacional está realizando para combatir la delincuencia en dos vías. Por un lado el profesionalismo de sus agentes en las investigaciones y por otro lado la tarea de inteligencia que vienen relizando, otros agentes capacitados, para poder tener una investigación completa, que logre capturas de delincuentes para erradicar la delincuencia organizada.

Es por esta razón que a cada rato estamos viendo que la institución realiza operativos existosos en donde ha logrado la captura de gran cantidad de personas involucradas en distintos delitos.

Ahora bien, esta tarea no es sencilla y requiere del apoyo de toda la ciudadanía denunciando cada vez que se percaten de un delito. Debemos confiar en nuestro agentes. El Estado debe darles todo el recurso necesario, ya sea económico como de recursos humanos porque ésta es una batalla de todos y tenemos la obligación de sanear nuestro territorio para poder tener un país en donde exista un mejor futuro para nuestros hijos.

Hay que buscar la manera que la población en general conozca el trabajo de la Policía Nacional. De esa manera puedan darse cuenta del esfuerzo que hacen y la forma en que han mejorado con respecto a otras administraciones. Es importante que se divulgue, eduque y oriente al administrado para que puedan manejar información y ayudar a los agentes en los momentos que sea necesario. Hay que reconocer que la mejoría se ve todos los días en distintos medios, aunque consideramos que se debe cacarear continuamente esa gran labor.

*Abogado y exadministrador de ACODECO.