Durante la misa de este domingo 22 de noviembre, escuché unas palabras del reverendo que despertaron mi atención y me motivaron a convertir aquella reflexión en un escrito sobre la realidad nacional. Una realidad en la que distintos sectores de la sociedad —educadores, trabajadores, campesinos, comunidades, servidores públicos y miembros de los estamentos uniformados— expresan sus inconformidades y reclaman respuestas a sus necesidades económicas, laborales y sociales.

En medio de este escenario, preocupa que existan sectores de la población que perciban las actuaciones de las instituciones estatales como mecanismos de presión o persecución, en lugar de encontrar en ellas espacios de protección, diálogo y solución. Mientras tanto, las expectativas de bienestar y las promesas del denominado, el gobierno «Chen-Chen», no tiene respuestas para mitigar ese descontento social y económico.

En tiempos donde la incertidumbre y la división parecen crecer, Panamá necesita recuperar el valor del diálogo, la solidaridad y la unidad nacional. El Estado y la sociedad tienen ante sí un desafío fundamental: construir espacios de entendimiento que permitan abordar, con transparencia y responsabilidad, los problemas que afectan a las comunidades, la protección de los derechos y la participación ciudadana.

Es aquí donde adquiere significado la figura del pastor: no solamente como guía espiritual, sino como símbolo de liderazgo, acompañamiento y compromiso con su pueblo. Un pastor no abandona a sus ovejas cuando aparecen las dificultades; camina con ellas, escucha sus preocupaciones y procura que ninguna quede excluida o desprotegida.

Ese liderazgo debe inspirar confianza, recuperar la dignidad de las personas y promover una sociedad donde las diferencias económicas, sociales o ideológicas no se conviertan en barreras para la convivencia. La verdadera grandeza de un guía no está en la cantidad de personas que lo siguen, sino en su capacidad de unirlas alrededor de valores que permitan construir un futuro compartido.

La dignidad se recupera cuando el Estado y la ciudadanía se comprometen con un diálogo transparente y respetuoso. No bastan las promesas ni los discursos cargados de buenas intenciones. Se necesitan hechos, información pública verificable y respuestas institucionales que demuestren el cumplimiento de la Constitución y el respeto a los derechos de todos. La confianza ciudadana no se exige: se construye mediante actuaciones responsables.

Este pastor también debe ser un símbolo de paz. En una sociedad marcada por diferencias e intereses contrapuestos, hacen falta voces capaces de convocar al entendimiento, evitar la confrontación y promover soluciones mediante el respeto mutuo. La paz no consiste únicamente en la ausencia de violencia; requiere justicia, equidad, oportunidades y condiciones dignas para vivir.

Asimismo, las comunidades deben dejar de ser consideradas simples receptoras de decisiones gubernamentales. Son protagonistas del desarrollo nacional y poseen experiencias, conocimientos y capacidades que deben incorporarse a la construcción de las políticas públicas. La participación ciudadana no puede limitarse a escuchar a la población: debe permitirle intervenir, proponer y contribuir a las decisiones que afectan su presente y su futuro.

La lucha por un país mejor no debe convertirse en una confrontación entre seres humanos, entre ricos y pobres, entre quienes gobiernan y quienes reclaman. Debe ser un esfuerzo colectivo contra la desigualdad, la exclusión, la indiferencia y las injusticias que debilitan nuestra convivencia. La solidaridad y la cooperación deben prevalecer sobre los privilegios y los intereses particulares.

Este llamado a la unidad es urgente. Panamá necesita liderazgos que no se limiten a pronunciar discursos, sino que tengan la disposición de caminar junto a su pueblo, escuchar sus necesidades y contribuir a transformar las dificultades en oportunidades. Necesita instituciones que protejan, gobernantes que escuchen y ciudadanos dispuestos a construir soluciones sin renunciar a sus derechos ni a sus convicciones.

Reflexión final: un pastor no debe caminar delante de su pueblo para que lo sigan, sino caminar con él para que nadie se quede atrás.

Si queremos un Panamá justo, digno y en paz, debemos comprender que ningún gobierno, ninguna institución, ninguna iglesia ni ningún sector social puede construir el país por separado. La unidad no significa pensar todos de la misma manera, sino aprender a convivir, respetar nuestras diferencias y reconocer que el sufrimiento de un sector también debe preocuparnos como nación.

Hoy la pregunta no es quién tiene la razón o quién tiene el poder, sino quién está dispuesto a escuchar, acompañar y trabajar por su pueblo. Porque un país no se construye con discursos que dividen, sino con liderazgos que unen, instituciones que respetan y ciudadanos que no pierden la esperanza.

¡Juntos trabajemos por la paz, la justicia social, la dignidad humana y la convivencia pacífica de todos los panameños!