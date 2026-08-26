Opinión

Una anécdota del recuerdo en el periodismo

Una anécdota del recuerdo en el periodismo
26 de agosto de 2026

Recordando aquellos viejos tiempos de los inicios de la profesión, como reportero de calle. Desde que uno ingresa a ese difícil mercado laboral, como primera misión, es encargarse de las noticias policivas o los sucesos que se conocen como la crónica roja.

En ese caminar se va uno formando y tomando experiencia en la calle. Es un poco peligroso, porque uno adentra en un ambiente del crimen organizado, homicidas etc. etc., el cual se debe tener olfato y tacto para el manejo de la noticia.

Los partes policivos donde se registran los hechos violentos, riñas o asesinatos, el reportero obtiene esos datos en Cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomas, así era en la época de los años 1970-1980.

Recuerdo un hecho de un homicidio registrado un 15 de agosto 1980 en las fiestas patronales de Panamá Viejo.

Esa noche asesinaron de una certera puñalada en el corazón a un hombre, fue un sábado.

Encontré ese reporte en el parte policial del Hospital Santo Tomás el domingo. Llegó a la redacción del periódico Extra y le comunico al director, que tengo esa información. Me indica que esa sería la portada.

Pero cuál fue mi sorpresa cuando le da indicaciones al fotógrafo, que busque la cinta métrica y un cuchillo de gran tamaño, y les tome foto. El día siguiente veo el diario con la fotografía del cuchillo de 5 o 6 pulgadas, y debajo con la medición de la cinta métrica. El pie de foto decía” con un arma blanca parecida a esta, fue asesinado el hombre en Panamá Viejo”. Yo me quedé “shock” y me dije esa no me la habían enseñado mis maestros en la Universidad de Panamá.

Esa nota fue la grande e impacto. Es una anécdota en ese bregar del periodismo.

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