Una distracción que puede costar vidas

En Panamá, conducir mientras se utiliza el teléfono celular se ha convertido en una mala práctica y muy peligrosa, que puede terminar en segundos con la tranquilidad de una persona.

Lo más preocupante es que muchas veces quienes cumplen con las normas, manejan con precaución y mantienen la mirada en el camino, terminan siendo víctimas de conductores imprudentes. Un descuido puede ocasionar un choque, daños materiales, lesiones e incluso consecuencias irreparables, como la pérdida de una vida.

Al volante no existen mensajes tan urgentes como para poner en riesgo una vida. La responsabilidad comienza con decisiones sencillas como guardar el teléfono, respetar los límites de velocidad, mantener la distancia y estar atentos a las condiciones del tránsito.

También es importante recordar que un vehículo puede convertirse en un arma cuando se conduce sin la debida atención. No se trata únicamente de proteger al conductor, sino también a los pasajeros y peatones.

La prevención debe empezar antes de encender el motor. Si se necesita contestar una llamada o revisar un mensaje, lo correcto es detenerse en un lugar seguro. Cambiar ese hábito puede evitar que una distracción de pocos segundos termine en una tragedia.

A diario, las calles son compartidas por miles de conductores que esperan llegar seguros a sus destinos. Por eso, manejar requiere concentración, paciencia y respeto por quienes también están detrás de un volante. Nadie está exento de cometer un error, pero sí podemos evitar que una distracción voluntaria provoque una tragedia.

Las autoridades pueden reforzar las campañas y las sanciones, pero ninguna medida será suficiente si el conductor no toma conciencia. La seguridad vial también es una responsabilidad ciudadana. Antes de mirar la pantalla, hay que mirar el camino.

En una ciudad donde el tráfico forma parte de la rutina diaria, conducir con precaución no debe verse como una opción. Cada conductor tiene en sus manos la posibilidad de evitar un accidente. Llegar unos minutos después siempre será preferible a no llegar.