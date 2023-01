Una necesaria reflexión

Es lamentable, cuando la mayoría de los ciudadanos perciben los despilfarros o uso inadecuado de nuestros impuestos.

Pareciese que es una costumbre que se ha instalado como norma en el ejercicio de la administración gubernamental.

Reconocemos que en todos los partidos políticos al menos el 5 por ciento conserva sus ideales partidistas. Digo ello, pues hace unos años una encueta latinoamericana o nacional preguntaba a los que se inscribían en partidos políticos su motivo principal de hacerlo. Solo un 5 a 9 por ciento lo hacía por valores ideológicos, el resto, la gran mayoría lo era por obtener un trabajo o ver si mejoraba su condición económica.

Con esa dura verdad, ya no resulta sorpresa que veamos como no hay prioridad en el gasto para mejorar servicios públicos principalmente en salud y educación. No dirijo mi preocupación a ningún gobierno post invasión. Lo dejo a la conciencia de cada uno de nuestros gobernantes.

Hace ya casi 20 años disertamos en la Procuradoría de la Administración sobre como la corrupción afectaba los servicios de salud.

Lo hacía en esa específica área, pues soy médico, y había ocupado el cargo de Vice Ministro de Salud.

No conocí las cifras frías de la pobreza, las palpé en su más dura realidad. Y por ello señalaba que no utilizar fondos públicos en la salud y desviarlos hacia asuntos muy particulares era una fuerte bofetada y un duro golpe a la pobreza. Recuerdo que ponía como ejemplo, que si me robaban 10,000 balboas del erario público, dejaba a una comunidad sin un acueducto rural.

Es decir sin agua potable y por ende los condenaba a las enfermedades que producen los microbios de todo tipo al tener que usar el agua insalubre.

Es decir los llevaba probablemente a muertes muy prematuras, sobre todo a la niñez.

No ser corrupto, no es solo decirlo, sino que cuando el entorno me facilita ese acto delincuencial los valores éticos y morales me conducen al más fuerte rechazo. Por algo Omar manifestaba que no era cualquiera el que aguantaba un bombazo de miles de balboas. Hoy serían millones, en referencia al hecho de ser sobornado y caer en corruptela. Reflexionemos.

No llevemos al pueblo a encausarse por caminos de la violencia.

*El autor es médico.