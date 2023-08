Una parte importante de la historia clínica

A pesar de vivir en el siglo 21, aún el tema de la sexualidad de los pacientes, se obvia en un gran porcentaje de ocasiones.

Es una situación mundial, que obedece a prejuicios quizás por la privacidad del tema y los tabúes que lo rodean.

La sexualidad humana es un derecho de todo ser humano

Cuando existen algunas disfunciones en esas actividades o ignorancia sobre este tema debe el médico ser un educador.

Este facultativo debe conocer los contenidos que le permitan ayudar a su paciente basados en las evidencias científicas.

Es cierto que el tema es abordado más por colegas de Ginecología Y Obstetricia y médicos especializados en sexología.

Igual por psicólogos clínicos y psiquiatras.

Pero, la realidad es que como en otras situaciones de los servicios de la salud, escasean esos recursos y el médico de atención primaria debe ayudar en ese rol.

Hoy día tanto pacientes hombres, mujeres, homosexuales, etc., suelen ocultar sus problema en esas esferas, que no solo se refiere al acto sexual per se, sino a la prevención de enfermedades de transmisión sexual en ascenso como ejemplos. Son pláticas que deben abordarse con respeto y el colega o la colega debe poseer la empatía con los pacientes que directa o indirectamente expone sus disfunciones.

Creo que es una tema importante del la historia clínica, que permitirá ayudar a los pacientes en un aspecto importante de su existencia.

Dependerá de la disfunción encontrad su referencia a otros servidores de la salud.

* Médico.