Una tarea de todos

Que muchas personas evaden las responsabilidades de asumir sus cuentas, sí. Pero la sociedad también tiene un papel fundamental en esta materia. Colocar los desechos en su lugar no suena algo difícil. Que el lugar este relleno de basura que no le cabe más nada, es otro tema. Pero dejar la basura por donde pasamos sin ni siquiera ver si hay un lugar cerca, es una actitud muy reprochable.

No solamente es vital para el medio ambiente sino también para nosotros mismo. Una disposición adecuada de la basura nos ayuda a evitar enfermedades.

Los habitantes somos los principales responsables de que la basura se haya tomado las calles de la ciudad. Queremos vivir en una ciudad limpia y con un servicio de calidad, pero botamos la basura por cualquier lado y la tasa de morosidad por las nubes.

Me detendré un momento aquí, aunque no es el norte de este escrito. Hay un dilema, los que no pagan el servicio y su deuda sigue creciendo les dan un sin número de incentivos para que paguen. Cosa que no está mal, pero a las personas que van al día, ¿qué tipo de incentivo hay? ¡Ninguno! Entonces, permanece un mensaje negativo hasta en la recolección de la basura.

Y en muchas ocasiones en servicio es ineficiente. Es necesario adoptar una educación ambiental, crear conciencia de un consumo responsable.

* La autora es periodista.