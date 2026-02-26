Una Venezuela con democracia sin implusos ni emociones

Es difícil describir, en este 2014, aquellos momentos imposibles de imaginar cuando las tanquetas del ejército pasaban por encima de estudiantes que protestaban para defender la libertad. El saldo fue de cuarenta y cinco estudiantes muertos.

Soraya Cantellano expresó, con voz baja e impotencia, la consigna: “Venezuela quiere libertad”. Ella también forma parte de los millones de desterrados o exiliados injustamente por Maduro. La violencia militar de su país cruzaba límites sin puntos de retorno, y le dije: “Acabar con ese régimen dictatorial depende del Ejército”.

Los sucesos del 3 de enero de 2026 indican un nuevo panorama. Muchos analistas expertos comentan hoy lo acontecido recientemente: la caída de Maduro dibuja una escena política distinta, mientras el binocular militar norteamericano y su doctrina dan a entender que los militares venezolanos están sin armas defensivas, pero no han colapsado.

Desde la óptica de Jesús Romero, agente comunicacional de la «Operación Lanza del Sur», ellos retienen verticalmente el control del mando, reflejan disciplina y sus operaciones muestran un dominio territorial. Esto significa que no se les puede empujar a un cambio rápido que provoque un vacío, ni a un cambio lento con estancamiento que afecte la transición, tanto en lo político como en lo militar.

Desde el bombardeo del 3 de enero, las tropas del Ejército estadounidense no optaron por la ocupación militar —como en Panamá e Irak—, sino que retornaron esa misma madrugada a sus bases operacionales; desde entonces, permanecen “observando y evaluando”.

No es hasta hace unos días que se tienen noticias sobre el general Francis Donovan, quien retornó al teatro de la operación “Determinación Absoluta” en Caracas. Esto se interpreta como una reingeniería estratégica que define una perspectiva para una Venezuela con estabilidad, con una fuerza militar del Estado —no con fuerzas irregulares— comprometida a garantizar la recuperación económica y una transición hacia la democracia y la libertad.