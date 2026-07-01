Urge un registro digital de títulos universitarios

La reciente crisis de diplomas falsificados en el Ministerio de Educación MEDUCA es el síntoma de un sistema de registro universitario que lleva décadas funcionando sin los controles que el siglo XXI exige. En Panamá, seis universidades oficiales y unas 40 privadas manejan sus archivos de forma aislada, sin interconexión con el Estado. Al depender de documentos físicos en procesos manuales, cualquier persona puede reproducirlos con facilidad.

Mientras países como Ecuador, Perú, México y Colombia ya implementaron plataformas digitales y códigos QR o la cédula de identidad personal, para verificar títulos en tiempo real, Panamá sigue apostando a la confianza ciega en el papel. Para solucionar esto, el país necesita una reforma estructural basada en dos pilares:

Tecnológico: Crear un Registro Nacional Digital de Títulos y Diplomas. Cada documento debe contar con un código QR verificable y un hash criptográfico para que cualquier empleador y ciudadano, pueda validar su autenticidad en segundos desde un celular.

Institucional: Fundar una Autoridad Nacional de Educación Superior o un viceministerio de Educación Superior Este organismo autónomo y técnico debe reemplazar el rol pasivo del CONEAUPA y CTDA asumiendo el control de los registros, la homologación de títulos y la supervisión del cumplimiento de estándares de calidad efectivos.