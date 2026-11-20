Los primeros cien días de Ventura Vega Osorio al frente del Ministerio de Educación estuvieron marcados por una prioridad inmediata: proteger a las comunidades educativas tras el sismo de octubre y sostener la continuidad de las clases. La emergencia puso a prueba la capacidad del MEDUCA para movilizar equipos técnicos, evaluar daños y tomar decisiones oportunas en las regiones afectadas.

Las inspecciones y las visitas a los planteles permitieron identificar las intervenciones más urgentes. El reto ahora es traducir esas evaluaciones en un calendario de obras para el año lectivo 2027 y ofrecer a las familias información clara sobre los plazos de reapertura. En las escuelas que requieran reparaciones mayores, la continuidad de las clases deberá formar parte de la planificación desde el primer día.

La presencia del ministro en las comunidades educativas también aporta un criterio para asignar los recursos. Una escuela rural y un plantel urbano pueden requerir soluciones distintas, aun cuando presenten daños similares. Escuchar a directores, docentes y padres de familia ayuda a definir qué obras deben atenderse primero y cómo organizar las clases mientras se ejecutan.

Esa tarea lleva al centro del debate presupuestario. El financiamiento educativo previsto en la Ley 362 de 2023, vinculado al 7 % del producto interno bruto, exige que cada inversión tenga un propósito y un plazo verificables. Para una comunidad escolar, el avance se mide en aulas habilitadas, equipos instalados y servicios disponibles. La coordinación del MEDUCA con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría será determinante para que las obras avancen al ritmo que exige el calendario escolar.

La recuperación de los planteles debe avanzar junto con la modernización educativa. Panamá necesita fortalecer la formación docente, actualizar los programas de estudio e incorporar tecnología donde pueda mejorar el aprendizaje. La discusión prevista para 2027 ofrece la oportunidad de acordar estas prioridades con los gremios docentes, las familias y otros sectores del país, con particular atención a las comunidades que enfrentan mayores brechas.

El respaldo del Gobierno del presidente José Raúl Mulino puede facilitar la coordinación que requieren estas decisiones. En sus primeros cien días, Ventura Vega ha mostrado disposición a escuchar a las comunidades y asumir la recuperación escolar como una prioridad de gestión. Los próximos meses ofrecerán una medida concreta de ese liderazgo: cuántas escuelas podrán recibir a sus estudiantes en condiciones seguras, cómo se garantizarán las clases en los planteles que sigan en obras y qué compromisos de modernización podrán ponerse en marcha durante 2027.