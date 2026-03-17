Vivencias escolares de otros tiempos

Algunos recuerdan esa mesada de 0.25 o 0.50 centésimos, que los padres le daban a los hijos para la merienda en el colegio, en décadas pasadas, y así pudieran tener un” tente en pie” hasta llegar a casa, era algo de sobrevivencia.

Fue un período, del que solo quedan recuerdos nostálgicos, de una época escolar en la cual un raspado costaba 0.10 centésimos o una soda “Rompe Pecho” Royal Crown Cola 0.10 centésimos y el acompañamiento un “tapa Cara” 0.05 a 0.10 centésimos, que consistía en un pan de dulce de un tamaño muy grande. Estos productos fueron los más deseados a la hora de recreo y salida.

El cofio, melcocha, coco duro y paletas de leche agria formaban también la lista de “cositas” que los estudiantes compraban con el poco dinero que le suministraban sus padres. Los centros escolares en los barrios o áreas urbanas quedaban cerca, los estudiantes se trasladaban caminando. Otros que residían en áreas de las afueras de la ciudad se transportaban en autobuses y el pasaje tenía un precio 0.05 centésimos.

Al medio día, las abuelas te recibían con una suculenta sopa de pecho con verduras o un rico sancocho, todo esto acompañado con arroz blanco y tajadas. Este menú alimentaba a los niños de forma saludable y a bajos precios.

No podía faltar el refresco de deliciosas chichas de frutas naturales, como el marañón, nance, tamarindo, naranja o limonada ambas con raspadura. Fueron tiempos inolvidables.

* Periodista.