Volver a clases también significa reconstruir esperanza

Después del sismo, regresar a la escuela no debería significar solamente abrir portones y ocupar pupitres. Debería significar recibir con sensibilidad a quienes llegan con preguntas, abrazar sus inquietudes y comprender que el miedo no desaparece al ponerse el uniforme.Quizás algunos estudiantes vuelvan sonriendo; quizás otros necesiten silencio, compañía o tiempo para sentirse tranquilos.

Ninguna emoción merece burla. Ningún niño debería escuchar que exagera por sentir temor. Antes de exigir concentración, preguntémonos si estamos ofreciendo confianza, escucha y comprensión.

A las autoridades les corresponde asumir una responsabilidad que no admite indiferencia: brindar información clara sobre las condiciones del regreso. Las familias merecen respuestas, no evasivas. La tranquilidad no se impone mediante anuncios; se construye con transparencia, responsabilidad y respeto.

A los docentes, esta vuelta les plantea una misión profundamente humana: enseñar sin ignorar lo vivido. Que el aula sea espacio para conversar, acompañarse y recuperar la confianza. Que aprender vuelva a sentirse como una oportunidad, no como una amenaza.

Panamá, nuestros estudiantes necesitan más que calendarios cumplidos: necesitan sentirse cuidados. No convirtamos el regreso en una carrera por aparentar normalidad. La verdadera lección será demostrarles que su vida importa, que su voz cuenta y que nadie debe enfrentar solo el miedo.