9 de enero, no olvidar la importancia de la fecha

El 9 de enero es una fecha importante en la historia de Panamá. En 1964, se produjeron hechos significativos en la Zona del Canal.

Es un momento para reflexionar sobre la importancia de la paz y la unidad nacional. Como panameños, debemos recordar este día con respeto y compromiso para trabajar hacia un futuro más próspero y pacífico para todos.

La memoria de los caídos nos impulsa a seguir adelante con esperanza y determinación. También transmitir la importancia de la fecha a las nuevas generaciones.