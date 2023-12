A favor y en contra de los subsidios

La decisión de eliminar los subsidios temporales, ha generado opiniones a favor y en contra. Yo considero que el tiempo del vale digital y el subsidio al combustible ya pasó. A nivel general, si analizamos el resto de las ayudas económicas que comúnmente se otorgan, pues no son malas, lo malo está en que no exista un control y medición sobre su uso. Los subsidios deben ser focalizados, medir su impacto y que estos sirvan de trampolín para sacar a la gente de una situación complicada. Pedir la eliminación total de estos, es no reconocer que no todos tenemos las mismas condiciones.