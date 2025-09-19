Confianza para atraer inversión

Las inversiones locales y extranjeras son clave para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país. Recuperar la confianza y enviar buenas señales a los mercados es esencial para fomentar un entorno económico estable y atractivo. La transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión pública son fundamentales para generar confianza y promover la inversión. Al enviar señales positivas, podemos impulsar el desarrollo económico, generar empleos dignos y mejorar la calidad de vida de la población.