Educación financiera para la vida

Yessika Calles
22 de octubre de 2025

La educación financiera es fundamental para tomar decisiones informadas sobre nuestras finanzas personales.

Al entender conceptos básicos como presupuesto, ahorro e inversión, podemos gestionar nuestros recursos de manera efectiva, alcanzar nuestros objetivos y vivir sin muchas preocupaciones.

La falta de educación financiera puede llevar a deudas innecesarias y problemas económicos a largo plazo. Es importante que las personas tengan acceso a información y desde la educación primaria inculcar este tema que nos acompañará todo la vida.

