El trabajo informal: una salida forzada

Amalia Quintero
02 de octubre de 2025

El desempleo en Panamá ha impulsado a muchas personas a buscar sustento en el trabajo informal, desde ventas ambulantes hasta servicios sin contrato. Esta realidad, aunque refleja ingenio y resiliencia, evidencia la falta de oportunidades estables que limitan la precariedad laboral. El crecimiento de la informalidad genera ingresos inmediatos, pero sin beneficios a futuro. El reto para el gobierno no solo es generar empleo formal, sino diseñar políticas que integren a estos trabajadores y les permitan un desarrollo económico más digno.

