En el día del periodista quiero extender mis más sinceras felicitaciones a los colegas que con responsabilidad, objetividad e imparcialidad desempeñan esta importante labor. A esos que no han olvidado nuestra función principal que es la de informar a la sociedad, no la de juzgar, condenar, ni creerse dueño de la verdad. Verificar la información, respetar a las fuentes, escuchar y dar visibilidad a todas las partes involucradas en un hecho noticioso, es lo que debe prevalecer hoy y siempre. No es nuestra tarea descalificar y promover odio. No perdamos el enfoque de nuestra hermosa profesión.