En modo supervivencia

Los alimentos y productos de primera necesidad siguen registrando un aumento de precios considerable. Para darse cuenta de esto no se necesitan revisar “cifras oficiales” que no corresponden a la realidad, solo basta ir al supermercado y confirmar que semana tras semana todo aumenta su valor. El costo de la vida se sigue incrementado, afectando grandemente la economía de los hogares, en donde el salario ya no alcanza, en donde las oportunidades no son las mismas que tiene un grupo privilegiado de la población, en donde no se vive, se sobrevive.