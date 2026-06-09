Generar empleos permanentes es el reto

Panamá avanza, pero su mayor desafío es el empleo. Predomina la contratación temporal y por servicios profesionales, modalidad que en muchos casos deja al trabajador sin beneficios ni seguridad social. El reto es avanzar hacia empleos permanentes y formales.

Se requieren reglas claras, inversión sostenida y formación técnica para trabajos de calidad. Un oficio temporal alivia el mes. El empleo permanente construye futuro. Apostar por la estabilidad laboral es apostar por el desarrollo del país y por familias con proyectos de vida sólidos.