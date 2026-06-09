Palabras cortas

Generar empleos permanentes es el reto

Generar empleos permanentes es el reto
Yessika Calles
09 de junio de 2026

Panamá avanza, pero su mayor desafío es el empleo. Predomina la contratación temporal y por servicios profesionales, modalidad que en muchos casos deja al trabajador sin beneficios ni seguridad social. El reto es avanzar hacia empleos permanentes y formales.

Se requieren reglas claras, inversión sostenida y formación técnica para trabajos de calidad. Un oficio temporal alivia el mes. El empleo permanente construye futuro. Apostar por la estabilidad laboral es apostar por el desarrollo del país y por familias con proyectos de vida sólidos.

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Panamá
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