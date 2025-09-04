Importancia del ahorro y la realidad

Ahorrar es fundamental para asegurar un futuro financiero estable y alcanzar metas personales. También para estar listos o tener un colchón en tiempos de crisis.

Sin embargo, debemos entender que la realidad de hoy, es que en muchos hogares no alcanza ni para ahorrar. Los bajos ingresos, deudas, incremento de precios de productos y servicios y los gastos inesperados pueden hacer que sea imposible reservar algo.

Es importante reconocer que la capacidad de ahorrar no es igual para todos. Se necesitan políticas que promuevan la estabilidad laboral, salarios justos y acceso a servicios básicos que pueden ayudar a más personas a ahorrar.