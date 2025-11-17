Incluir a las provincias

En las provincias también se necesita inversión en infraestructura, educación y salud para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es necesario priorizar el desarrollo regional y garantizar que todos los panameños tengan acceso a oportunidades. Solo así se podrá lograr un desarrollo sostenible y equitativo para todo el país.

La atención a las provincias es un imperativo para el futuro de Panamá. Los planes de desarrollo, no pueden solo concentrarse en la ciudad capital. Todos deben ser parte de la integración basados en la economía que se mueve en cada región.