La calidad de la experiencia del turista

Sin dudas, Panamá tiene una oferta turística amplia e importante. Nada que envidiar en otros países, como dicen por ahí “lo tenemos todo”. Sin embargo, en materia de atención al turista y la calidad de la experiencia, estamos muy mal. Lastimosamente para muchas personas, el brindar un buen trato a otro ser humano, requiere de capacitación, cuando es algo que debería fluir por naturaleza en cada ser. Es una pena que muchos visitantes no quieran venir, ni volver al país por el pésimo trato y las malas experiencias. Urge hacer algo al respecto y transformar la situación.