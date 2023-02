La compra de textos escolares

El negociado con la venta de libros escolares, en algunos colegios particulares es una práctica que persiste. Desde hace unos años la modalidad es utilizar textos que no pueden ser reutilizados, ni heredados a otros niños, hijos o familiares, ya que no son de uso teórico, sino práctico. Ya ni Salsipuedes es una opción, debido a esto. Algunos textos superan los $40 y padres invierten más de $250 y en varios casos no tienen la libertad de ir a comprarlo en el lugar que desee porque resulta que la casa editorial se los vende directamente a la escuela y no hay más opción de compra. Un tema repetitivo y nadie se pronuncia.