Palabras cortas

La economía inicia su recuperación

La economía inicia su recuperación
Amalia Quintero
16 de octubre de 2026

La reactivación paulatina de las actividades económicas en las zonas afectadas por el sismo es importante para reducir las pérdidas de comerciantes, productores y trabajadores. Sin embargo, este proceso debe avanzar con prudencia, priorizando la seguridad de la población y la evaluación de las infraestructuras antes de retomar las operaciones. Restablecer el comercio, el turismo y los servicios permitirá recuperar ingresos y proteger empleos. Esta reactivación debe ser gradual y sin descuidar la seguridad de la población.

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