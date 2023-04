Los canales de atención al cliente

La atención al cliente de las empresas que brindan servicios de telefonía, cable e internet, no puede limitarse a correos, grabadoras, Apps y mensajes automatizados de WhatsApp que no solucionan los inconvenientes del cliente. Son muy pocas las solicitudes que se resuelven de manera inmediata y eficaz a través de estos canales, por lo que al final al cliente le toca de todas formas acudir a la compañía. Se supone que estos canales están a disposición para ahorrar tiempo a los consumidores, pero en la marcha algunos no cumplen con el rol.