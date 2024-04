Los retos en el turismo

Para potenciar el turismo en Panamá, es importante tener en cuenta que es mucho más que un “fondo”, mucho más que solo PROMTUR. El fortalecimiento del turismo en todos los niveles, incluye el trato y la atención a los turistas, mejoras del entorno, caminos e infraestructuras de los lugares. No podemos pensar que con lugares sucios, calles en mal estado, baños y transporte no apropiados el turista quiera venir a Panamá. Los planes no solo deben incluir a las grandes empresas dedicadas al turismo, los pequeños negocios son igual de importantes.