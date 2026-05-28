Palabras cortas

Obras viales impulsan empleo

Obras viales impulsan empleo
Thaylin Jiménez
28 de mayo de 2026

Las obras de carreteras en el país tienen un impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

Durante su construcción, se crean puestos de trabajo en áreas como ingeniería, construcción civil, transporte y manejo de maquinaria pesada, además de empleos indirectos en comercio y servicios locales.

Recientemente, el Gobierno ha anunciado varias obras en el interior del país, las cuales también buscan mejorar la conectividad entre regiones. Se espera que estas obras contribuyan a la apertura de plazas de empleo.

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Panamá
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