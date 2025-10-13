Palabras cortas

Panamá atrae inversión extranjera

Amalia Quintero
13 de octubre de 2025

Las empresas internacionales están mirando cada vez más hacia Panamá como un hub estratégico en América Latina. Su ubicación geográfica, la conectividad del Canal y un entorno financiero sólido hacen del país un punto clave para la logística y los negocios. No es casualidad que compañías de sectores como logística, tecnología y servicios financieros estén expandiendo operaciones en el país. La apuesta de estas empresas evidencia que Panamá se consolida como un centro de negocios moderno, y competitivo ante el mundo.

