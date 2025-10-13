Panamá atrae inversión extranjera

Las empresas internacionales están mirando cada vez más hacia Panamá como un hub estratégico en América Latina. Su ubicación geográfica, la conectividad del Canal y un entorno financiero sólido hacen del país un punto clave para la logística y los negocios. No es casualidad que compañías de sectores como logística, tecnología y servicios financieros estén expandiendo operaciones en el país. La apuesta de estas empresas evidencia que Panamá se consolida como un centro de negocios moderno, y competitivo ante el mundo.