Panamá fortalece su imagen económica

La salida de Panamá de la lista negra de la Unión Europea representa un avance para la imagen económica del país y fortalece la confianza de los mercados internacionales. Esta decisión puede contribuir a mejorar las relaciones comerciales con otros países.

El reto es mantener los estándares de transparencia y cooperación fiscal. Por ahora, Panamá debe aprovechar esta nueva etapa para reforzar su posición como centro financiero y de servicios, atraer capital extranjero y generar empleos que impulsen más la economía nacional.