Palabras cortas

Precios de alimentos siguen al alza

Precios de alimentos siguen al alza
Amalia Quintero
25 de mayo de 2026

El alza en los precios de los alimentos golpea cada vez más el bolsillo de las familias y refleja una preocupación que va más allá de la economía.

Productos básicos como el arroz, las carnes y los vegetales registran constantes incrementos que afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.

Mientras los costos de producción y transporte siguen subiendo, los consumidores deben reducir gastos y cambiar hábitos de compra. La situación exige medidas efectivas que permitan estabilizar precios y proteger el poder adquisitivo de la población.

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Panamá
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