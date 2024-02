Preocupación por aumento de la luz

Preocupación y molestia es lo que sienten muchos panameños ante el aumento en el costo de la energía eléctrica. Este no es un tema nuevo, ni obedece al reciente ajuste anunciado, viene ya desde varios meses. En los hogares, las personas han optado por aplicar medidas de ahorro energético, como desconectar aparatos, no encender las luces, solo cuando es necesario y ni así baja la cuenta de la luz. Los testimonios de algunas personas que se van de vacaciones, es que a pesar de no estar en casa, la cuenta les viene igual. ¿Qué pasa?