Sequía y combustible golpean al agro

El fenómeno de El Niño sigue golpeando con fuerza al sector agropecuario. Ha reducido la producción de alimentos y afectado a pequeños y medianos productores, quienes enfrentan pérdidas constantes por la falta de agua.

A esta situación se suma el aumento del combustible, que encarece la maquinaria y los insumos agrícolas. Muchos productores aseguran que cada cosecha representa un mayor riesgo económico. Ante este panorama, el sector requiere mayor apoyo del Estado para enfrentar la crisis y garantizar la seguridad alimentaria del país.