Palabras cortas

Temporada que dinamiza la economía

Temporada que dinamiza la economía
Yessika Calles
18 de noviembre de 2025

Las fiestas de fin de año son un importante motor económico para el país. Durante este período, el comercio, la hotelería y la industria de servicios experimentan un aumento en sus ventas. El pago del décimo tercer mes, bonos y ahorros navideños dinamizan la compra de regalos, decoraciones y alimentos para celebrar con familiares y amigos. Incluso muchos aprovechan para remodelar la casa. La temporada navideña es una oportunidad para impulsar la economía local y nacional, generando empleo y crecimiento económico.

TE PUEDE INTERESAR