Turismo de compras y su impacto

El turismo de compras es mucho más que una actividad comercial; es un dinamizador de la economía.

Cada visitante que elige un destino para comprar genera un efecto multiplicador: fortalece el comercio, impulsa la gastronomía, la hotelería y el transporte, y crea empleos. Panamá, por su posición estratégica y su oferta diversa, tiene la oportunidad de consolidarse como un hub de compras en la región.

Para lograrlo, es clave avanzar con reglas claras y una experiencia de calidad que incentive la inversión y beneficie a los actores del sector.