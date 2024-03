Un crecimiento que llegue a todos

Los datos oficiales y estimaciones de organismos internacionales siguen colocando al país como el de mayor crecimiento en la región. Sin embargo, este crecimiento no ha sido inclusivo y no ha logrado reducir, ni eliminar la brecha entre distintos sectores. La desigualdad y la mala distribución de las riquezas sigue impactando en la calidad de vida de los panameños que no han visto beneficios del resaltado crecimiento. Es justo y necesario impulsar un desarrollo equitativo y sostenible, apostando a la educación, la salud, la seguridad y el empleo.